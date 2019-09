Mourinho me deklaratë befasuese për Messin

Numri 10 i Barcelonës ishte një kundërshtar i rregullt për Mourinhon në Spanjë, kur ai ishte trajner i Real Madrid, dhe gjithashtu u përball me argjentinasin edhe sa ishte në ekipe tjera.

“Unë gjithmonë them se i kam borxh aq shumë lojtarëve të mi, dhe atyre që nuk kanë qenë lojtarët e mi, por ata që krijuan probleme për mua”, tha portugezi për EFE, përcjell lajmi.net.

“Për shembull, Messi nuk luajti kurrë për ekipin tim, por ai luajti kundër meje dhe ai më ka bërë mua një trajner më të mirë për të pasur nevojë për të përgatitur ndeshjen për ta ndaluar atë”.

“Kur them Messin, dua të them edhe lojtarët e tjerë të shkëlqyeshëm me të cilët jam përballur”, citohet të ketë thënë ‘Special One’. /Lajmi.net/