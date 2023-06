Mourinho dënohet me 50 mijë euro dhe suspendim për 10 ditë në Serie A Trajneri i Romës, Jose Mourinho, do të pezullohet për 10 ditët e para të sezonit të ri të Serie A për shkak të akuzave të tij ndaj gjyqtarit Daniele Chiffi. ‘Special One’ kishte qenë në dukje i gatshëm të bënte një marrëveshje për pranimin e fajësisë me autoritetet, por kjo më pas nuk u materializua…