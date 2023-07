Mount merr numrin legjendar në Man United Manchester United e konfirmoi sot transferimin e Mason Mount nga skuadra e Chelseat. United do t’i paguajë Chelseat plot 65 milionë euro si dhe gjashtë milionë euro të tjera në formë të bonuseve, raporton lajmi.net. Mount ka nënshkruar kontratë pesë vjeçare me United, e cila do ta mbajë atë në “Old Trafford” deri në qershor…