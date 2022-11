Mount afër rinovimit me Chelsean Mason Mount është afër të rinovojë me Chelsea. Siç zbulohet nga gazeta britanike ‘The Athletic’, anglezi Mount do të ishte shumë pranë vazhdimit të kontratës me Chelsean, përcjell lajmi.net. Sulmuesi përfundon kontratën e tij në vitin 2024, por si klubi ashtu edhe vetë lojtari janë shumë të interesuar për vazhdimin e kontratës dhe duket se…