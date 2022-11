Moukoko për të ardhmen e tij: Do të marr vendimin në një moment të duhur Talenti i Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko ka folur në lidhje me të ardhmen e tij. Sensacioni i Bundesligës, Moukoko ka kontratë me BVB deri në verën e vitit të ardhshëm. Teksa tani po ballafaqohet me oferta të shumta nga gjigantët evropian, transmeton lajmi.net. Në intervistën e tij të fundit, ai foli në lidhje me të…