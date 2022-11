Moukoko nuk do t’i bashkohet Bayernit, synon rinovimin me Dortmund Youssoufa Moukoko nuk do t’i bashkohet Bayernit. Ylli në rritje i Gjermanisë, Moukoko, i cili është lojtari më i ri në Kampionatin Botëror 2022, lidhet me një kalim të mundshëm te Bayern Munich. Megjitahtë, raportime të ‘Sky’ bëjnë të ditur se Moukoko nuk do t’i bashkohet Bayernit, por ka në plan rinovimin me Borussia Dortmund,…