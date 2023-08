“Motra e Shqipërisë me vëllain e Italisë”: Rama poston foto me Melonin në Vlorë Kryeministri Edi Rama ka postuar një foto me homologen italiane, Giorgia Meloni, gjatë vizitës së saj disa ditore në Vlorë. “Motra e Shqipërisë me vëllain e Italisë”, shkruan Rama, ndërsa i shpreh mirënjohje për vizitën Melonit. “ FALEMINDERIT GIORGIA, ishte një nder”,- shkruan Rama mes të tjerash. Meloni u filmua pasditen e sotme duke pirë kafe me…