Motra e Gjestit i kundërpërgjigjet akuzave të Alberatit: Asgjë nuk po e dridh brenda, çka do t’ua dridh disave jashtë

Ditë më parë në media bujë të madhe bëri një deklarim i Alberatit, i cili në publik shfaqej si ish-shoku i Gjestit.

I njëjti hodhi akuza të rënda ndaj Gjestit, s ai përket jetës së tij private por edhe personale.

Këto akuza padyshim se u panë dhe u dëgjuan nga të gjithë, e pa i dëgjuar nuk mbetën as nga familja e Gjestit.

Pikërisht në lidhje me këtë ka reaguar motra e Gjestit, Blerina.

Përmes një video në TikTok, Blerina thotë se po flet kot dhe se fama është e mirë, por kur nuk ta dhuron Zoti s’e çfarë bën.

“Asgjë nuk o tu ia dridh brenda aty, çka ka me ua dridh disave kur del fama është shumë e mirë por kur nuk të jep Zoti s’mundesh me mar kështu që sa më qetë aq më mirë, jo me zor duke folur se po të shkojnë fjalët poshtë”, u shpreh ajo.

Tutje në videon e postuar në TikTok theksoi: “Sa më shumë paqe e ma pak inat, ju lutem”.

Alberati hodhi akuza tejet të forta duke thënë se ka ushtruar edhe dhunë në ish-partneren e tij, Diellzën./Lajmi.net/