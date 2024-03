Motra e dy vëllezërve që u vranë në oborrin e shtëpisë rrëfen ngjarjen

Bahri dhe Shani Maloku janë dy vëllezërit të cilët dyshohen të jenë vrarë në oborrin e shtëpisë së tyre nga hajnat.

Motra e tyre, Besnike Maloku ka rrëfyer të gjithë ngjarjen për lajmi.net.

Ajo ka thënë se rasti ka ndodhur gjashtë vite më parë deri sa po luanin me familjarët e tyre në një objekt më larg shtëpisë.

Të dyshuarit të cilët janë shpallur të pafajshëm, janë kushëri të familjes Maloku.

“Unë s’di a ndodh dikun me u vra dy persona, me u përzi një person i tretë, si dhe shihet aq mirë në videoinqizime rasti, edhe mos me u marr masa ndaj tyne”, ka thënë motra e viktimave, Besnike Maloku.

Video: