“Motra dhe gruaja s’i kan hek vetullat deri janë martu”, debat i tensionuar mes Elijonës dhe Labit

Labi dhe Elijona kanë diskutuar lidhur me lojën e njëri – tjetrit, me Labin që kritikon Elijonën se pi duhan si 18 vjeçare. “Këta nuk janë ni në Prime, populli shqiptar e ka kuptu kush është kjo. U kry karriera jote”, i thotë Labinoti. “Jam shumë e lumtur mos me dal në Prime, e jo…

20/12/2025 09:59

Labi dhe Elijona kanë diskutuar lidhur me lojën e njëri – tjetrit, me Labin që kritikon Elijonën se pi duhan si 18 vjeçare.

“Këta nuk janë ni në Prime, populli shqiptar e ka kuptu kush është kjo. U kry karriera jote”, i thotë Labinoti.

“Jam shumë e lumtur mos me dal në Prime, e jo me dal si ju. Jam në fillim të karrierës”, u përgjigj Elijona.

Ata kanë debatuar edhe lidhur me pirjen e duhanit nga Elijona, e cila tha se “cigaren nuk e pi fshehtas”.

Derisa, Elijona e pyeti Labin nëse është shembull për djemtë e tij, duke i thënë “nëse ky të duket shembull, veç grahi”.

E Labi iu përgjigj me: “Motra dhe gruaja s’i kan hek vetullat deri janë martu, ti pi cigare 18 vjeçe, s’je shembull”.

