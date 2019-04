Motori më unik në botë që kaloi 40 vite i fshehur në mur

Një motor tërësisht i paprekur 100-vjeçar Traub është gjetur brenda një muri. Ai ende është në gjendje pune dhe është një model unik. Ekspertët thonë se nuk ka motor tjetër Traub dhe shumë kolektorë u habitën pse kaloi 40 vjet i fshehur brenda një muri.

Traub u gjet në vitin 1967 nga një hidraulik që po bën renovimin e një ndërtese apartamentesh jashtë Çikagos. Ai shkatërroi murin me tulla dhe gjeti atë që do të provonte të ishte një mister i habitshëm, për koleksionistët e motorëve – një motor me një kushinetë të tipit 1917 dhe emrin “Traub “.

Pronari i moshuar i ndërtesës pranoi se djali i tij e kishte vjedhur motorin përpara se të shkonte në Luftën e Parë Botërore, dhe nuk u kthye më kurrë prej andej. Çdo gjë brenda motorit është thjesht madhështore.