Gadishulli i Ballkanit po vazhdon të jetë në aktivitetin e masave ajrore të nxehta afrikane të cilat po japin impakt në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë duke mbajtur mot me temperatura të larta.

Në Shqipëri, moti do të vijojë me kthjellime dhe mjegull përgjatë Adriatikut në orët e para të ditës.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 6m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,1- 0,3 metër në det të hapur.

Temperaturat do të mbeten pa ndryshime.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 12/24°C

Zonat e ulëta 13/29°C

Zonat bregdetare 15/28°C