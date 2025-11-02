Moti sot në Kosovë
Institute Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të ketë mot me diell dhe me vranësira të shpërndara. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-23 gradë Celsius. Do të fryejë erë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-4m/s.
