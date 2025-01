Moti sot në Kosovë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti parashikohet me vranësira të shpërndara dhe me intervale me diell. Sipas institutit, në mëngjes dhe gjatë natës parashihet ngrica dhe kushte për mjegull. “Temperaturat minimale do të jenë ndërmjet -8°C dhe -°5, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet -2°C dhe 3°C. Era do të…