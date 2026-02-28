Moti sot: Mëngjesi i ftohtë, gjatë ditës temperatura shkon deri në 15°C

Mëngjesi edhe sot mbetet i ftohtë me ngrica dhe mjegull të mundshme në lugina. Minimalja sot do të shënojë nga -2°C deri në 2°C. Gjatë ditës, temperaturat luhaten ndërmjet 12°C dhe 15°C, me erë të lehtë jugore 1-5 m/s.

Lajme

28/02/2026 08:08

Mëngjesi edhe sot mbetet i ftohtë me ngrica dhe mjegull të mundshme në lugina.

Minimalja sot do të shënojë nga -2°C deri në 2°C.

Gjatë ditës, temperaturat luhaten ndërmjet 12°C dhe 15°C, me erë të lehtë jugore 1-5 m/s.

