Moti sot me temperatura deri në 11 gradë Celsius

08/02/2026 08:28

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do të ketë mot të vranët dhe me intervale me diell.

Sipas këtij instituti, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.

IHKM ka njoftuar se temperatura maksimale do të jetë 11 gradë Celsius.

“Temperaturat minimale 1deri 4 gradë Celsius. Temperaturat maksimale 7-11 gradë Celsius. Era, nga drejtimi i verilindjes, shpejtësia 1-7m/s”, thuhet në njoftim.

