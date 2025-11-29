Moti sot me një përzierje reshjesh dimërore, maksimalja arrin deri në 5°C

Sot parashikohet që në orët e para të 24-orëshit të ketë një përzierje reshjesh dimërore (shi, borë dhe shi i ngrirë / kokrriza të akullit), por kryesisht në formë të borës. Dita do të vijojë me mot të vranët dhe me ndonjë reshje të izoluar në zona të caktuara. Era do të fryjë kryesisht nga…

29/11/2025

Sot parashikohet që në orët e para të 24-orëshit të ketë një përzierje reshjesh dimërore (shi, borë dhe shi i ngrirë / kokrriza të akullit), por kryesisht në formë të borës.

Dita do të vijojë me mot të vranët dhe me ndonjë reshje të izoluar në zona të caktuara.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, me shpejtësi prej 8-19 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -1 deri në 2°C, ndërsa ato maksimale prej 2 deri në 5°C.

