Moti sot: Me diell, temperaturat deri në 21°C

Sot parashikohet të mbajë mot me diell. Në mëngjes ka mundësi për mjegull lokale nëpër lugina dhe ultësira. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 6-26 km/h, njofton MeteoKosova, . Temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 19 deri në 21°C.

Lajme

01/11/2025 07:59

