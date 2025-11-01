Moti sot: Me diell, temperaturat deri në 21°C
Sot parashikohet të mbajë mot me diell. Në mëngjes ka mundësi për mjegull lokale nëpër lugina dhe ultësira. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 6-26 km/h, njofton MeteoKosova, . Temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 19 deri në 21°C.
Lajme
Sot parashikohet të mbajë mot me diell. Në mëngjes ka mundësi për mjegull lokale nëpër lugina dhe ultësira.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 6-26 km/h, njofton MeteoKosova, .
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 19 deri në 21°C.