​Moti sot me diell dhe vranësira të pjesshme Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale sipas IHMK-së do të lëvizin ndërmjet 3-6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-22 gradë Celsius. “Në mëngjes parashihet që në shumë vende, kryesisht viseve të larta dhe atyre me afërsi rreth…