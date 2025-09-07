Moti sot me diell dhe pjesërisht i vranët, temperatura deri në 30 gradë Celsius
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se moti sot do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët. Sipas këtij instituti, temperaturat maksimale do të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius. “Të dielën moti do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët. Ekzistojnë mundësi te vogla qe ne disa zona te kufizuara te…
Lajme
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se moti sot do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët.
Sipas këtij instituti, temperaturat maksimale do të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius.
“Të dielën moti do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët. Ekzistojnë mundësi te vogla qe ne disa zona te kufizuara te këtë riga lokale shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-14°C, ndërsa ato maksimale ndërmjet 26-30°C. Do të fryjë erë nga Jugperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri 4 m/s”, thuhet tutje në njoftimin e IHMK-së.