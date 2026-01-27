Moti sot: Kryesisht i vranët, me riga shiu vende-vende

Lajme

27/01/2026 08:06

Sot pritet mot kryesisht i vranët, me riga shiu vende-vende.

Temperaturat minimale do të luhaten nga 2 deri në 4°C, ndërsa maksimalet nga 5 deri në 8°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–5 m/s.

Rekomandohet kujdes në komunikacion, sidomos në zonat urbane dhe segmentet rrugore ku mund të ketë grumbullim uji gjatë reshjeve.

January 27, 2026

