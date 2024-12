Moti sot: Kryesisht i vranët dhe me riga shiu Sot mbi territorin e Kosovës do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në disa pjesë me reshje bore. Në njoftimin e IHMK-së thuhet se në viset e larta rigat e shiut do të dominohen nga reshjet e bores. Temperaturat minimale do të jenë nga…