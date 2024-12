Moti sot i vranët e me riga shiu Sot do të kemi mot kryesisht të vranët dhe me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të jenë mes 4-8 gradë, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.