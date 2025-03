​Moti sot i vranët dhe me riga shiu

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë kësaj jave parashihet mot me kushte të paqëndrueshme atmosferike.

Kjo situatë sipas institutit vjen si pasojë e masave të lagështa të ajrit me origjinë perëndimore dhe jugperëndimore.

“Parashihen reshje shiu në viset e ulëta, duke i përjashtuar disa zona perëndimore dhe jugperëndimore, ku përveç rigave të shiut do të ketë kushte edhe për reshje bore, derisa në viset e larta mbi 1100m parashihen reshje të intensitetit mesatar. Temperaturat do të ulën dukshëm në krahasim me javën që po e lëmë pas”, thuhet tutje.

Të hënën sipas institutit do të mbaj mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu, derisa në viset e larta dhe në disa zona perëndimore parashihen reshje bore.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 deri 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-10 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-11m/s”, thuhet tutje.