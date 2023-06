Moti sot: Diell dhe reshje Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për fundjavë ka parashikuar që moti të nis fillimisht me diell por gjatë ditës, kryesisht pjesët e dyta të ditës do të ketë kushte që vende-vende të ketë reshje dhe shkarkime rrufesh. Reshjet do të përfshijë disa zona të kufizuara, reshje lokale të shoqëruar edhe me erëra lokalisht mesatare. Temperaturat minimale…