Moti sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot parashihet të mbajë mot i vranët. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-4m/s.

Lajme

30/11/2025 08:24

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot parashihet të mbajë mot i vranët.

Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-4m/s.

Artikuj të ngjashëm

November 30, 2025

Sulmoi të dashurën në Bjeshkën e Madhe të Deçanit, arrestohet i dyshuari

November 30, 2025

Theret me thikë një grua në Fushë Kosovë, arrestohet i fejuari i saj

Lajme të fundit

Sulmoi të dashurën në Bjeshkën e Madhe të Deçanit, arrestohet i dyshuari

Theret me thikë një grua në Fushë Kosovë, arrestohet i fejuari i saj

​Bllokuan rrugën me kamion në Zubin Potok, dy të arrestuar

Zgjedhjet e 28 dhjetorit: Përfundon sot afati për formimin e koalicioneve