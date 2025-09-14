Moti sot
Institute Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët. Sipas institutit, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin reshje të përcjellura me shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-14°C, ndërsa ato maksimale ndërmjet 25-29°C. Do të fryjë erë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1 deri 6m/s.
Lajme
Institute Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell dhe pjesërisht i vranët.
Sipas institutit, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin reshje të përcjellura me shkarkime rrufesh.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-14°C, ndërsa ato maksimale ndërmjet 25-29°C. Do të fryjë erë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1 deri 6m/s.