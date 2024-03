Moti sot Për të dielën parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë. Era do fryjë fryjë nga drejtimi i jugperëndimit dhe juglindjes, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, prej 17-44 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 6 deri në 9°C, ndërsa ato maksimale prej 23 deri në 27°C.