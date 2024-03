Moti sot Sot në vendin tonë parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell. Në zona të caktuara mund të ketë ndonjë reshje të izoluar shiu. Vranësirat më të shtuara parashihet të jenë në Rrafshin e Kosovës Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-31 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 0…