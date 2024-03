Moti sot Për sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Lokalisht pritet të ketë reshje shiu, të cilat në momente të caktuara pritet të jenë në formë të rrebesheve afatshkurtër, me mundësi që të përcillen me ndonjë vetëtimë dhe bubullimë gjatë pasdites. Po ashtu, koncentrimet e pakta të pluhurit saharian do të vazhdojnë të jenë…