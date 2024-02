Moti sot Sot pritet të jetë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell. Gjatë orëve të hershme të mëngjesit, parashikohen reshje të pakta lokale shiu, ndërsa vonë pasdite dhe në mbrëmje pritet që vranësirat të hiqen. Era do të fryjë me shpejtësi afërsisht 15-53 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 3 deri në 4°C,…