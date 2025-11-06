Moti për të premtën
E premte parashikohet me mot kryesisht të vranët në të gjithë vendin, ndërsa reshjet e shiut do të jenë me intensitet të ndryshueshëm gjatë gjithë ditës.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2°C dhe 5°C, ndërsa maksimalet ditore pritet të arrijnë nga 8°C deri në 11°C, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi verilindor, me intensitet të lehtë, por lokalisht pritet të arrijë deri në mesatare ose të fortë.
Qytetarët paralajmërohen të jenë të përgatitur për reshjet që mund të ndikojnë në lëvizjet dhe aktivitetet gjatë ditës./lajmi.net/