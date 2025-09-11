Moti për të premten: Diell, vranësira dhe reshje të mundshme shiu
Të premten, moti në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat në disa zona mund të sjellin reshje shiu, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 13°C, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 27°C. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi…
Lajme
Të premten, moti në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat në disa zona mund të sjellin reshje shiu, transmeton lajmi.net.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 13°C, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 27°C.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit./lajmi.net/