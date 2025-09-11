Moti për të premten: Diell, vranësira dhe reshje të mundshme shiu

Të premten, moti në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat në disa zona mund të sjellin reshje shiu, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 13°C, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 27°C. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi…

Lajme

11/09/2025 23:24

Të premten, moti në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat në disa zona mund të sjellin reshje shiu, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 13°C, ndërsa ato maksimale nga 24 deri në 27°C.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 11, 2025

Kuvendi i Shqipërisë – Legjislatura e 11-të nis nesër punimet me...

Lajme të fundit

Kuvendi i Shqipërisë – Legjislatura e 11-të nis...

Petkoviqi refuzon të diskutojë në Bruksel për Luginën, reagon Shaip Kamberi

Emina: Bëra IVF që ta kem fëmijën e tretë djalë

Shtetasi kosovar arrestohet në Austri për vjedhje me...