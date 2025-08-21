Moti për të premten: Diell, vranësira dhe reshje lokale në pjesën e dytë të ditës
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se të premten vendi ynë do të përfshihet nga mot me diell dhe vranësira të shpërndara gjatë orëve të para të ditës.
Në pjesën e dytë të ditës pritet që vranësirat të dendësohen, duke krijuar kushte për reshje lokale shiu dhe shkarkime rrufesh, kryesisht në disa zona të izoluara.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 13 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë deri në 33°C, me vlera që do të jenë më të larta në rajonet jugore dhe perëndimore të vendit.
Era do të fryjë e lehtë deri lokalisht e fortë, kryesisht nga drejtimi i veriperëndimit.