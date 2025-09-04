Moti për të premten: Diell dhe vranësira të lehta, temperaturat deri në 28 gradë Celsius
Të premten në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell, i shoqëruar me vranësira të shpërndara, të cilat do të jenë më të theksuara rreth relievit malor. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 24 deri në 28 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era…
Lajme
Të premten në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell, i shoqëruar me vranësira të shpërndara, të cilat do të jenë më të theksuara rreth relievit malor.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 24 deri në 28 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit. Moti stabil dhe i ngrohtë krijon kushte të mira për aktivitete të jashtme gjatë ditës./lajmi.net/