Moti për të premten

Lajme

29/01/2026 23:50

Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa vende-vende do të ketë edhe riga të dobëta shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 6 deri në 9 gradë, transmeton lajmi.net.

Do të fryjë erë e lehtë nga veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekondë./lajmi.net/

January 29, 2026

Lajme të fundit

