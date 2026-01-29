Moti për të premten
Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa vende-vende do të ketë edhe riga të dobëta shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 6 deri në 9 gradë, transmeton lajmi.net. Do të fryjë erë e lehtë nga veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 3…
Lajme
Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa vende-vende do të ketë edhe riga të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 6 deri në 9 gradë, transmeton lajmi.net.
Do të fryjë erë e lehtë nga veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekondë./lajmi.net/