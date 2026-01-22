Moti për të premten

Të premten, moti do të jetë kryesisht i vranët në shumicën e zonave, ndërsa temperaturat do të mbeten të ulëta gjatë gjithë ditës. Minimalet do të luhaten nga -2 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 3 deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi…

Lajme

22/01/2026 23:51

Të premten, moti do të jetë kryesisht i vranët në shumicën e zonave, ndërsa temperaturat do të mbeten të ulëta gjatë gjithë ditës.

Minimalet do të luhaten nga -2 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 3 deri në 7 gradë Celsius.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i juglindjes, duke shtuar ndjesinë e ftohtë sidomos gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes./lajmi.net/

