Moti për të premten
Të premten, moti do të jetë kryesisht i vranët në shumicën e zonave, ndërsa temperaturat do të mbeten të ulëta gjatë gjithë ditës.
Minimalet do të luhaten nga -2 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 3 deri në 7 gradë Celsius.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i juglindjes, duke shtuar ndjesinë e ftohtë sidomos gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes./lajmi.net/