Moti për të premtën

Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët në pjesën më të madhe të vendit. Në disa zona parashihen reshje të dobëta bore në formë fjollash, kryesisht në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të zbresin deri në -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë deri…

Lajme

01/01/2026 23:49

Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët në pjesën më të madhe të vendit.

Në disa zona parashihen reshje të dobëta bore në formë fjollash, kryesisht në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të zbresin deri në -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë deri në 6 gradë Celsius.

Qytetarët këshillohen të kenë kujdes gjatë lëvizjes, veçanërisht në zonat ku mund të ketë ngrica./lajmi.net/

Lajme të fundit

Tragjedia në Crans-Montana, vjen reagimi nga Ambasada e...

Një grua bie nga ura e re e...

Sunderlandi i Xhakës ia bën një dhuratë Arsenalit...

Pritjet e gjata, në shumë raste të pasuksesshme...