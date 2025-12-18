Moti për të premtën
Të premten, moti në Kosovë do të jetë i vranët me intervale dielli, me temperatura minimale që luhaten nga -2 deri 0°C, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë 7–10°C.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit, duke krijuar kushte të qeta për lëvizje dhe aktivitetet ditore, transmeton lajmi.net.
Ky parashikim sugjeron një ditë tipike dimërore, ku intervalet me diell mund të japin ndjesi pak më të ngrohtë gjatë mesditës, por mëngjesi dhe mbrëmja do të jenë të ftohta./lajmi.net/