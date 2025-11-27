Moti për të premtën

27/11/2025 23:49

Të premten parashikohet të mbajë mot i vranët dhe herë pas here lokalisht pritet të ketë reshje bore, shiu, shi të ngrirë dhe shqotë. Lokalisht pritet të krijojen shtresa të pakta bore.

Reshjet e shiut pritet të jenë kryesisht të përqëndruara në Rrafshin e Dukagjinit.

*Shiu i ngrirë është një formë reshjeje ku pika të shiut bien në tokë ndërsa janë ende në formë të lëngshme, por ngrijnë menjëherë sapo prekin një sipërfaqe që është nën 0°C.

Ky fenomen krijon një shtresë të rrezikshme akulli mbi rrugë, pemë, kabllo dhe objekte të tjera, duke shkaktuar shpesh dëme dhe rreziqe për ecjen apo qarkullimin, transmeton meteo kosova.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, me shpejtësi prej 10-33 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -1 deri në 2°C, ndërsa ato maksimale prej 1 deri në 5°C.

