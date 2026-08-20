Moti për të premten

E premtja pritet të karakterizohet nga mot kryesisht me diell në Kosovë. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 11 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 29 deri në 34 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga drejtimet jugperëndimore dhe juglindore, me shpejtësi prej 1 deri në 5…

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20/08/2026 23:51

E premtja pritet të karakterizohet nga mot kryesisht me diell në Kosovë.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 11 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 29 deri në 34 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimet jugperëndimore dhe juglindore, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë.

Në përgjithësi, dita pritet të jetë e ngrohtë dhe me mot të qëndrueshëm në pjesën më të madhe të vendit./lajmi.net/

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