Moti për të mërkurën: Diell dhe temperatura deri në 32 gradë
Të mërkurën pritet të mbajë mot kryesisht me diell dhe me vranësira të pakta në disa zona të Kosovës.
Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 27 deri në 32 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, me intensitet të lehtë, por lokalisht mund të jetë edhe më e fortë. Moti i ngrohtë dhe me diell do të mbizotërojë përgjatë gjithë ditës./lajmi.net/