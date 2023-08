Moti për të ditën e premte: Me diell, por rrebeshe shiu dhe bubullima janë të mundshme Ditën e premtë, fillimisht do të ketë intervale me diell, e pasdite shfaqen vransira, që më vonë mund të japin kushte për ndonjë rrebesh shiu me bubullimë, kryesisht nga pjesë perëndimore të vendit. Temperaturat minimale zbresin në 15C e 19C, ndërsa ato maksimale mund të arrijnë vlera prej 32C e 34C. Kushte për ndonjë rrebesh…