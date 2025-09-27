Moti për të dielën: Reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit
Të dielën, territori i Kosovës do të përfshihet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike, me vranësira të shumta dhe reshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë.
Sipas parashikimeve, reshjet do të jenë më të theksuara në pjesët qendrore, lindore dhe jugore të vendit, ndërsa rajonet veriore dhe veriperëndimore do të përjetojnë më pak reshje krahasuar me pjesën tjetër të territorit.
Temperaturat minimale pritet të lëvizin ndërmjet 6 dhe 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 12 deri në 16 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit dhe verilindjes, me shpejtësi që do të variojë nga 1 deri në 11 metra për sekondë.
Qytetarët këshillohen të kenë kujdes gjatë orëve me reshje më intensive, veçanërisht në zonat me qarkullim të dendur apo me infrastrukturë më të ndjeshme ndaj kushteve të motit.