Moti për të dielën: Diell, vranësira dhe riga lokale shiu Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e diel do të karakterizohet me mot të nxehtë dhe pjesërisht të vranët. Sipas parashikimeve, vranësirat në disa rajone mund të sjellin riga të izoluara shiu, megjithëse moti kryesisht do të dominohet nga dielli. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 17 dhe 20°C, ndërsa maksimalet do të…