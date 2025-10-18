Moti për të dielën: Diell dhe vranësira të shpërndara

18/10/2025 23:54

Të dielën, më 19 tetor 2025, pritet të mbajë mot i kthjellët me diell dhe vranësira të shpërndara në pjesë të ndryshme të vendit.

Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 5°C deri në 7°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 11°C deri në 15°C, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, me intensitet të lehtë deri mesatar.

Parashikimi tregon për kushte të qëndrueshme atmosferike, pa reshje, çka e bën ditën të përshtatshme për aktivitete në natyrë./lajmi.net/

