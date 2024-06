Moti për të dielen dhe ditët në vijim

Mot i paqëndrueshëm parashihet të përfshijë vend nga dita e diel.

Pasdite priten rrebeshe e bubullima ne pjese te vendit.

Të hënën, sipas parashikimeve të fundit, në pjesë të vendit të mund të vije deri tek zhvillimi edhe të stuhive më të ashpra me shi dhe breshër.

I ndryshueshëm mbetet moti të martën dhe mërkurën, me intervale me diell paradite, e orëve të pasdites me kushte edhe për rrebeshe shiu e bubullima.

Temperaturat zbresin në 30C, të hënën, e deri të mërkurën në 27C.