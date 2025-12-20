Moti për të dielën

Të dielen parashihet mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri -1 gradë Celsius., ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3-7 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Do të fryej erë krysisht nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare./lajmi.net/

20/12/2025 23:43

