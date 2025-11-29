Moti për të dielën

29/11/2025 23:49

Të dielën pritet të mbajë mot kryesisht i vranët në gjithë territorin e vendit.

Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të jenë ndërmjet -1 dhe 0°C, ndërsa ato maksimale do të lëvizin nga 2 deri në 5°C, transmeton lajmi.net.

Gjatë ditës do të fryjë erë e lehtë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 4 m/s./lajmi.net/

