Moti për të dielën

Lajme

01/11/2025 23:50

E diela pritet të karakterizohet nga mot me diell dhe me vranësira të shpërndara nëpër gjithë territorin e Kosovës.

Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 2 dhe 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë deri në 22-23 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Do të fryjë erë e lehtë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra për sekondë.

Në përgjithësi, e diela do të sjellë kushte të favorshme për aktivitete në natyrë dhe një fundjavë tipike vjeshtore me temperatura të buta./lajmi.net/

